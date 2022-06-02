Москва, 2 июня, 2022, 09:40 — ИА Регнум. В столице учредили знак отличия «Волонтер Москвы». Постановление об этом подписал мэр Сергей Собянин, сообщается на портале столичного правительства.

Фото предоставлены Пресс-службой Года добровольца (волонтера) в России Волонтеры

Новым памятным знаком будут ежегодно награждаться 30 волонтеров, внесших значительный вклад в развитие добровольчества в Москве и осуществляющих свою деятельность не менее двух лет.

Знак отличия «Волонтер Москвы» выполнен из металла золотистого цвета в форме круга диаметром 32 мм. На лицевой стороне расположено рельефное изображение Георгия Победоносца, на оборотной стороне — надпись «Волонтер Москвы».

Как сообщает ИА REGNUM, в Москве в волонтерскую деятельность вовлечены более 767 тысяч человек.

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