Норильск, Красноярский край, 2 июня, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Инспекторы министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края обследовали в городе Норильске реку Далдыкан и ручей без названия. Как сообщили ИА REGNUM в краевом минэкологии, поводом стали обращения горожан, заявивших о том, что вода в реке стала красной.

Цитата из м/ф «Шапокляк». Реж. Роман Качанов. 1971. СССР Загрязнение

По предварительным результатам осмотра, цвет воды изменился из-за «хвостохранилища», принадлежащего промышленному предприятию Норильска. При таянии снега вода вымывает с территории предприятия отходы из земель, собирается в ручей и впадает в реку Далдыкан, окрашивая её в красный цвет.

По данным минэкологии, промышленный объект и водоёмы подлежат федеральному экологическому надзору. Однако инспекторы продолжают следить за ситуацией. Результаты будут направлены в Росприроднадзор.

Читайте также: В Удмуртии нашли ручей с водой ярко-салатового цвета