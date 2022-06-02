Копенгаген, 2 июня, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Граждане Дании поддержали идею властей страны стать полноправным участником военного планирования в рамках ЕС. Это стало ясно после подсчета голосов на референдуме 1 июня по снятию одной из четырех оговорок, которыми обладал Копенгаген при вступлении в ЕС, передает шведский телеканал SVT.

Флаг Дании

Результаты референдума показали, что 66,9% избирателей хотят, чтобы Дания в полной мере участвовала в оборонном сотрудничестве по линии Евросоюза.

«Сегодня Дания послала важный сигнал. Сигнал нашим союзникам в Европе, НАТО и лично [президенту России Владимиру] Путину», — заявила премьер-министр страны Метте Фредериксен на пресс-конференции, когда было подсчитано 95 процентов голосов.

В свою очередь председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель позитивно отреагировали на результаты волеизъявления граждан Дании.