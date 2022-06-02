Москва, 2 июня, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Министерство обороны России 2 июня опубликовало видеоролик с работой расчётов зенитной ракетной системы С-300ПМ2 «Фаворит».

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

На кадрах показано боевое применение ЗРС в ходе специальной военной операции России на Украине.

В Министерстве обороны отметили, что «Фаворит» способен поразить любые современные самолёты, стратегические ракеты при этом может осуществлять наведение и обстрел большого числа летательных аппаратов.