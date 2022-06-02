Воронеж, 2 июня, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Несколько деревьев спилили неизвестные в сквере Пионерский в Воронеже. Факт вандализма обнаружили 1 июня, сообщили в управлении экологии администрации города.

Управление экологии Воронежа Срубленные саженцы

Восемь лип, семь рябин и 20 кустов сирени были высажены в сквере в мае этого года, в рамках празднования 100-летия пионерской организации. 1 июня горожане заметили, что неизвестные спилили часть деревьев.

В управлении экологии рассчитывают, что виновных правоохранительные органы установят быстро, и тогда им придётся ответить не только по статье об уничтожении зелёных насаждений, но и по статье о вандализме.