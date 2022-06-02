Черкесск, 2 июня, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Всесезонный горнолыжный курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии, открытый в 2013 году, вышел на самоокупаемость. Его опыт планируется тиражировать на другие курорты Северного Кавказа. Такая информация прозвучала 1 июня в ходе заседания обновлённого совета директоров «Кавказ. РФ», посвященного подведению итогов 2021 года. Мероприятие провел заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

Пресс-служба «Кавказ. РФ» Курорт «Архыз»

Как отметил генеральный директор компании «Кавказ. РФ» Хасан Тимижев, ежегодно турпоток на курорт «Архыз» увеличивается примерно на четверть по сравнению с предыдущим годом.

«В 2021 году «Архыз», построенный компанией практически с нуля, вышел на самоокупаемость. Все годы работы курорт показывает средний прирост турпотока +25%. Сейчас прибыльный проект интересен многим инвесторам», — заявил Тимижев.

В настоящее время идет передача курорта частному инвестору. Александр Новак поручил довести эту работу до конца и продолжить развитие остальных курортов туркластера на Северном Кавказе, масштабировав опыт «Архыза» на все курорты.

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