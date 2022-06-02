Курорт «Архыз» вышел на самоокупаемость
Черкесск, 2 июня, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Всесезонный горнолыжный курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии, открытый в 2013 году, вышел на самоокупаемость. Его опыт планируется тиражировать на другие курорты Северного Кавказа. Такая информация прозвучала 1 июня в ходе заседания обновлённого совета директоров «Кавказ. РФ», посвященного подведению итогов 2021 года. Мероприятие провел заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.
Как отметил генеральный директор компании «Кавказ. РФ» Хасан Тимижев, ежегодно турпоток на курорт «Архыз» увеличивается примерно на четверть по сравнению с предыдущим годом.
В настоящее время идет передача курорта частному инвестору. Александр Новак поручил довести эту работу до конца и продолжить развитие остальных курортов туркластера на Северном Кавказе, масштабировав опыт «Архыза» на все курорты.
Читайте также: Курорты Северного Кавказа сохранили уровень турпотока в майские праздники