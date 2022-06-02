Ростов-на-Дону, 2 июня, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Российско-украинскую границу пересекли ещё более 15, 5 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом 2 июня сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Александр Погожев ИА REGNUM Беженцы в электричке следуют из Таганрога в Ростов-на-Дону

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 15,5 тысячи граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области работают два мобильных палаточных городка МЧС России, где беженцам оказывают первую необходимую помощь. Режим ЧС, действующий на Дону с 19 февраля, позволяет оказать всестороннюю поддержку вынужденным переселенцам.