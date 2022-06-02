Пенза, 2 июня, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Олимпийская аллея в Пензе станет площадкой для проведения Всемирного дня велосипедиста. Массовая велосипедная гонка пройдет 3 июня, сообщает министерство физической культуры и спорта Пензенской области.

Велосипед

Старт велопробега запланирован в 10:10 (мск). Участникам предстоит преодолеть маршрут протяженностью 4,2 км. В мероприятии могут принять участие все желающие со своими велосипедами, знающие и соблюдающие правила дорожного движение.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Чечне открыли велопробегом велосипедный сезон 2022 года. По случаю этого события на улицы Грозного выехали сотни любителей этого вида спорта.

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