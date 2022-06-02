Кишинёв, 2 июня, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) сообщил правительству Молдавии о полученных жалобах временно отстранённого от должности генпрокурора Александра Стояногло. Об этом в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщил его адвокат Виктор Мунтяну.

CherryX Зал заседания ЕСПЧ

«ЕСПЧ в срочном порядке направил правительству Молдовы обе жалобы генерального прокурора Александра Стояногло на его политическое преследование, незаконный домашний арест, ограничения на встречи и общение с прессой, и, самое главное, на отстранение от должности генпрокурора», — написал юрист.

Мунтяну сообщил, что ЕСПЧ запросил разъяснения у молдавского правительства по этому делу. Адвокат пообещал информировать общество о дальнейших событиях по этому делу.

Напомним, Стояногло временно отстранили от должности и задержали в октябре 2021 года за 20 минут до пресс-конференции, где он обещал нечто сообщить о президенте республики Майе Санду и её окружении. Его обвинили в злоупотреблении властью, «пассивной коррупции», предоставлении ложной информации и превышении должностных полномочий. Генпрокурор обвинений не признаёт и заявляет, что уголовное преследование якобы является «местью» со стороны президента.