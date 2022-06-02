Уфа, 2 июня, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Заместителя главы администрации Балтачевского района Башкирии уволили в связи с утратой доверия. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По версии сотрудников надзорного ведомства, зимой 2020 года подозреваемая предложила малоимущему, одиноко проживающему соседу участвовать в социальной программе «Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности» (в рамках этой программы участникам предполагалось выделить деньги на покупку крупного рогатого скота и его разведение).

В материалах дела указано, что фигурантка уголовного дела знала о том, что мужчина не ведет предпринимательскую деятельность.

«Преследуя преступный умысел на завладение деньгами, чиновница от имени мужчины составила и передала документы в центр поддержки населения и в последующем со счета учреждения получила 250 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба.

В материалах дела указано, что полученные деньги подозреваемая потратила на свои нужды, забрав банковскую карту соседа в личное пользование.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.

Сообщается, что сотрудники прокуратуры внесли в адрес главы администрации представление, в котором потребовали решить вопрос о привлечении подозреваемой к ответственности в виде увольнения в связи с утратой доверия.

Отмечается, что требования надзорного ведомства были удовлетворены в полном объеме.