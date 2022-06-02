Москва, 2 июня, 2022, 09:33 — ИА Регнум. После Петербургского экономического форума (ПМЭФ) состоится прямая линия с президентом России Владимиром Путиным, однако на сегодняшний день точных дат ее проведения пока нет. Об этом 2 июня рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Она (прямая линия) — в любом случае после (ПМЭФ). У нас по-прежнему пока нет точных дат. Их предстоит определить. Но мы исходим из того, что в обозримой перспективе она состоится», — приводит его слова РИА Новости.

При этом в нынешнем году Петербургский экономический форум будет проходить в период с 15 по 18 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что киевскому режиму хорошо известны требования России по решению конфликта на Украине, однако украинские власти «морозят» такие переговоры.