Белгород, 2 июня, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Часть кирпичной стены обрушилась на семилетнего ребёнка в парке Победы в Белгороде, сообщил мэр города Антон Иванов.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Детский городок

Несчастный случай произошёл 1 июня на детской площадке около магазина «Лента». Территорию городка огородили.

«На месте побывал сразу после произошедшего. Начинаем служебное расследование. Будем разбираться в причинах», — заверил мэр в социальных сетях.

Власти пообещали оказать необходимую помощь пострадавшему ребёнку.