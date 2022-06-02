Буэнос-Айрес, 2 июня, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Президент Аргентины Альберто Фернандес обсудил с президентом США Джо Байденом ситуацию в мире, в частности — энергетический переход, проблему продовольственной безопасности и технологические изменения. Об этом сообщает пресс-служба правительства Аргентины.

Alferdez.com.ar Альберто Фернандес

«Президент Аргентины Альберто Фернандес провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, в ходе которого они согласились проанализировать разные аспекты ситуации в мире, особенно проблему продовольственной безопасности, энергетический переход, новые региональные производственно-сбытовые цепочки и технологические изменения», — говорится в заявлении пресс-службы.

Отмечается, что Фернандес по приглашению Байдена может посетить США в конце июля 2022 года для обсуждения взаимодействия в финансовой сфере производстве в области сельского хозяйства.

Ранее сообщалось, что Альберто Фернандес посетит Саммит Америк, который пройдёт в США.