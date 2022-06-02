Ульяновск, , 09:28 — REGNUM В Сурском районе Ульяновской области началась борьба с чёрной мошкой (гнусом): после обработки водоёмов началась дезинфекция помещений. Об этом сообщает региональное агентство ветеринарии.

Обработка от чёрной мошки (гнуса) в Ульяновской области http://www.depvet.ru/

Мероприятия проводятся поэтапно в рамках дорожной карты. В рамках первого этапа обработано семь малых рек общей протяжённостью 158 км.

Второй этап предполагает защитную комплексную обработку помещений и скота, которая проводится за счёт бюджетных средств по заявкам жителей. Эту работу ведут четыре поста из 15 человек.

По данным ведомства, в 17 селах Сурского района обработано 500 и 98 голов крупного и мелкого рогатого скота, 68 лошадей, 212 подворий и помещений общей площадью 15 тыс. кв. метров.

«Работа не проводилась в течение последних 30 лет. […] Согласно опросу граждан, наблюдается улучшение ситуации», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Сурском районе наблюдались тучи чёрной мошки. Для борьбы с гнусом весной 2022 года установлены ивовые ловушки на семи реках (Якла, Елшанка, Большая Якла, Чилим, Кувай, Барыш, Бездна), где были выявлены личинки насекомых и проведена ларвицидная обработка.

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