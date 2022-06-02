Оренбург, , 09:28 — REGNUM В Оренбургской области бывший священник Николай Стремский не согласился с вынесенным приговор по делу о преступлениях против половой неприкосновенности детей и обжаловал его. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Оренбургского областного суда.

Суд Kurse.ru

Уголовное дело в апелляционном порядке уже поступило в областной суд. Рассмотрение дела назначено на 23 июня и будет проходить в закрытом режиме.

Напомним, Николая Стремского суд первой инстанции признал виновным в ряде преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Бывшему священнику назначен 21 год лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на два года.

Кроме того, Стремскому запретили в течение 20 лет заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми. Мужчина лишён государственной награды — ордена «Родительская слава». Также Саракташский райсуд удовлетворил гражданские иски потерпевших и взыскал с осуждённого денежные суммы в их пользу.

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале многодетного священника осудили за педофилию