Москва, 2 июня, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Мемориал «Непокоренные» в Краснодоне Луганской Народной Республики (ЛНР), который посвящен подвигу участников молодежного подполья «Молодой гвардии» в годы Великой Отечественной войны, восстановит Российское военно-историческое общество (РВИО). Об этом 1 июня заявил заместитель председателя РВИО Николай Овсиенко в ходе посещения памятника.

Цитата из к/ф «Молодая гвардия». реж Сергей Герасимов. 1948. СССР Молодая гвардия

«Мы неслучайно сегодня поклонились мемориалу «Непокоренные». Весь Донбасс непокоренный, сегодня мы видим, что он не покорился нацизму. И корни этого нужно искать в наших предках, которые отдали свои жизни, не задумываясь, насколько лично им было комфортно и безопасно. Они думали о великой цели, о своей стране. Российское военно-историческое общество возьмется за непростую задачу реставрации Мемориала «Непокоренные», — приводит его слова пресс-служба РВИО.

При этом Овсиенко уточнил, что памятник был открыт 40 лет назад и потому теперь нуждается в реставрации. Также он добавил, что после этого мемориал станет местом, куда станут приезжать молодые люди со всех уголков России для патриотического воспитания и исторического просвещения.

«Этот мемориал — сакральное место, которое должно быть восстановлено, должно быть отреставрировано и стать местом паломничества молодежи всей России. Мы точно знаем, что в наши программы патриотического воспитания, исторического просвещения РВИО мы будем обязательно включать посещение Краснодона, посещение этих святых мест», — пояснил зампред РВИО.

Кроме того, отмечается, что Овсиенко также посетил Луганск и встретился с главой ЛНР Леонидом Пасечником, передав книги для пополнения библиотечных фондов республики.

При этом указывается, что РВИО уже создало региональное отделение на территории ЛНР, которое будет заниматься широкой историко-просветительской и патриотической работой.

«Для Российского военно-исторического общества задача объединения вокруг исторической и военно-патриотической работы людей, разделяющих наши цели и задачи, и которые душой болеют за свою малую и большую Родину — это главный приоритет», — добавил зампредседателя РВИО.

Отметим, монумент «Непокоренные» на месте казни членов комсомольского подполья «Молодая гвардия» в Краснодоне Луганской области был создан в 1982 году по проекту луганских скульпторов Николая Можаева, Николая Щербакова, Григория Слепцова, архитекторов В. Десятничука, М. Булкина, утвержденного художественным советом Министерства культуры УССР. В данный момент памятнику требуется реставрация.