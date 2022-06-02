Амстердам, , 09:25 — REGNUM Нидерланды и Германия приступят к совместной разработке газового месторождения в Северном море, сообщается на сайте нидерландского правительства.

Добыча газа diligentia.net.in

Для голландской стороны это стало возможным после выдачи соответствующего разрешения госсекретарем королевства Хансом Файлбрифом. Речь идет об освоении месторождения возле берегов островов Схирмонниког (Нидерланды) и Боркум (Германия).

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня Газпром прекратил поставки природного газа в Нидерланды и Данию из-за отказа датской компании Orsted Salg & Service A/S и нидерландской фирмы GasTerra переходить на расчеты за голубое топливо в рублях.

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