Москва, 2 июня, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Руководство Украины в марте на сутки лишилось закрытой связи и доступа к внутренним сервисам из-за атаки российских хакеров. Об этом хакер из группировки RaHDIt рассказал 2 июня РИА Новости.

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Хакер рассказал, что группировка в начале марта взломала более 700 сайтов украинских государственных органов, почти весь правительственный интернет Украины. Украинцы не могли противостоять хакерам и отключили эти сайты.

«Соответственно, на сутки все органы государственной власти, все сервера были отключены», — отметил собеседник агентства.

Он рассказал, что хакеры отключили почтовые серверы, что означало для украинских властей потерю управления, потерю защищённых каналов связи. Передача информации была заблокирована на сутки, и это «сильно по ним ударило».

Группировка RaHDIt, добавил он, планирует «подобные вещи проводить» и в дальнейшем.

Как сообщало ИА REGNUM, с началом российской спецоперации на Украине RaHDIt запустила информационный ресурс «Немезида». На нём 1 июня разместили информацию о 700 сотрудниках Службы безопасности Украины, в том числе сведения о нетрадиционных пристрастиях некоторых из них.

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