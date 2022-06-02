Москва, , 09:23 — REGNUM В первом квартале 2022 года московские производители напитков перечислили в бюджет столицы 1,1 млрд рублей налогов, что на 34,4% больше аналогичного периода 2021 года. Об этом 2 июня сообщил руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

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По его словам, решение ряда зарубежных компаний о приостановке деятельности в России или прекращении экспорта дали возможность московским компаниям осваивать освобождающиеся товарные ниши и нарастить производство продукции. Только по итогам марта 2022 года производство напитков в столице выросло более чем на треть по сравнению с февралем.

«Поступления налога на прибыль от столичных производителей напитков в январе–марте этого года достигли 386,1 млн рублей, это на 21,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Налог на доход физических лиц поступил в объеме 670 млн рублей, что на 50,3% превышает показатель первых трех месяцев 2021 года. Отчисления по специальным налоговым режимам составили 3,1 млн рублей — на 14,2% больше показателя первого квартала предыдущего года», — отметил министр.

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