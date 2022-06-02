Москва, 2 июня, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Прием в Кремле в этом году по случаю Дня России 12 июня не планируется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нет, приема не будет», — сказал Песков РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году День России — 12 июня — выпадает на воскресенье. Поэтому выходные продлятся с субботы, 11 июня, по понедельник, 13 июня, включительно.

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