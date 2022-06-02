Берлин, 2 июня, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель выразила солидарность с Украиной на мероприятии 1 июня после нескольких месяцев молчания, что вызвало критику в ее адрес, сообщает 2 июня Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Меркель, которая провела на посту канцлера 16 лет, сказала, что не будет давать советы со стороны, но поддерживает усилия правительства «положить конец» этому конфликту, сказал Reuters один из участников мероприятия.

«Я выражаю солидарность Украине», — процитировал ее слова участник церемонии в честь покидающего свой пост президента профсоюзной конфедерации DGB.

Меркель вызвала критику со стороны США и других стран за поддержку газопровода «Северный поток — 2», предназначенного для поставок российского газа напрямую в Германию. Преемник Меркель Олаф Шольц отложил этот проект на неопределенное время.

Меркель также говорила о необходимости продолжать переговоры с президентом России Владимиром Путиным даже после присоединения Крыма и конфликта на востоке Украины, из-за которого Запад наложил санкции на Россию.