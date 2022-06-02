Майкоп, 2 июня, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Жители Адыгеи проголосовали за три объекта городского благоустройства, которые будут приведены в порядок в 2023 году. Из 11 представленных на выбор объектов было выбрано три, сообщил глава республики Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале.

Adygheya.ru Майкоп, Республика Адыгея

По итогам общественного голосования предварительно установлено, что в Майкопе победила территория сквера по ул. Краснооктябрьской и ул. Комсомольской, в поселке Яблоновском — спортивная площадка по ул. Школьной 2/3, в поселке Энемском — территория сквера по ул. Перова 79/1.

По словам Кумпилова, это — предварительные итоги. В целом же акция по общественному голосованию привлекла 35,7 тыс. жителей Адыгеи, которые хотели выразить свое мнение о наиболее значимых территориях для благоустройства. Она проходила с 15 апреля по 30 мая в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».