Уфа, , 09:26 — REGNUM Международный фестиваль «Кумысфест» состоится в Башкирии. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба правительства республики.

Лошади пасутся у реки Аликоновка Денис Абрамов © ИА REGNUM

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Сообщается, что мероприятие будут проходить 4 июня на Сабантуе в Баймакском районе в рамках инвестсабантуя «Зауралье». В фестивале примут участие кумысоделы из Башкирии, а также гости из Бурятии и Тувы, Пермского края, Челябинской и Оренбургской областей.

На фестивале также представят экспозицию «История башкирской лошади». На мероприятии намерены обсудить вопросы защиты и сохранения Башкирской породы лошадей, хранения и реализации кумыса.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что порядка 1,5 тысяч гостей примут участие в IV Всероссийском инвестиционном сабантуе «Зауралье-2022».