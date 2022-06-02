Глазго, Великобритания, , 09:22 — REGNUM Сборная Украины одержала победу над командой Шотландии в полуфинальном матче раунда плей-офф за выход на чемпионат мира по футболу — 2022 года. Встреча прошла в Глазго и завершилась со счётом 3:1.

Футбол

В составе сборной Украины голы забили Андрей Ярмоленко на 33-й минуте, Роман Яремчук на 49-й и Артём Довбик на 95-й. У команды Шотландии отличился Каллум Макгрегор на 79-й.

Теперь сборная Украины в финальном матче раунда плей-офф сыграет с командой Уэльса, которая обыграла Австрию (2:1). Матч состоится в Кардиффе 5 июня.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.