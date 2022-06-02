Биробиджан, 2 июня, 2022, 09:30 — ИА Регнум. В городе Облучье Еврейской АО закрыт пешеходный мост через реку Хинган. Переход деформировался из-за разрушения опор, сообщил телеграм-канал администрации Облученского района.

Алексей Суконкин Разрушенный мост в Анучинском районе

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Мост искривлён, движение по нему небезопасно. Восстановить его обещает ОАО «РЖД». Ремонт намерены сделать в ближайшее время.

Уровень воды в реках региона продолжает подниматься. В столице ЕАО Биробиджане из-за обильных осадков вышла из берегов река Бира.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень воды в реках Еврейской автономии повышается из-за обильных дождей. По прогнозам, выпадение осадков будет продолжаться. Все службы и руководство муниципалитетов предупреждены о возможном подтоплении территорий.