Симферополь, , 09:22 — REGNUM Обязательный масочный режим в Республике Крым отменяется, ношение масок в общественных местах носит рекомендательный характер. Соответствующие поправки в указ о введении режима повышенной готовности подписал глава Крыма Сергей Аксёнов 1 июня.

Масочный режим Sev.gov.ru

Документ опубликован на сайте правительства региона. Поправки вступают в силу с 6 июня.

Масочный режим в Крыму действовал с 12 мая 2020 года. Как сообщало ИА REGNUM, с 6 июня требование об обязательном ношении масок в общественных местах и в транспорте отменяют и в Севастополе.