Саранск, 2 июня, 2022, 09:21 — ИА Регнум. С начала эпидемического сезона, то есть с 1 марта текущего года в Мордовии за медицинской помощью в связи с присасыванием клещей обратились 70 человек, в том числе 39 детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Клещ

По данным ведомства, наиболее часто страдают от нападений клещей жители Саранска — здесь за помощью обратились 26 человек, включая 14 детей.

При исследовании 43 клещей, снятых с людей, в четырех образцах были обнаружены боррелии. В исследованном 401 клеще, собранных в природных станциях, в 6 клещах обнаружены боррелии, в 3 клещах — РНК вируса клещевого энцефалита, в 1 клеще — ДНК возбудителя гранулоцитарного анаплазмоза человека.

Для предупреждения заболеваний, передающихся клещами, в республике запланирована обработка оздоровительных учреждений и мест массового отдыха населения общей территорией 250 гектаров, в том числе 80 гектаров — в детских лагерях.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 1 июня текущего года акарицидные обработки проведены на 214,2 га физической площади, в том числе обработано 80,0 га территорий летних оздоровительных учреждений и санаториев. При проведении обработки контролируется ее эффективность.