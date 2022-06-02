Луганск, 2 июня, 2022, 09:21 — ИА Регнум. На территории Луганской Народной Республики погибли с начала эскалации в результате обстрелов украинских войск 34 мирных жителя. Об этом 2 июня сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.

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В представительстве рассказали, что за период с 17 февраля по 2 июня в результате обстрелов украинских войск погибли 34 мирных жителя, ещё 106 человек пострадали. Погиб один ребёнок, 16 детей получили ранения.

Всего противник выпустил по территории республики за этот срок 9985 боеприпасов различного калибра.