* Талибы — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, , 09:20 — REGNUM Местные источники сообщили телеканалу Afghanistan International о том, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали не менее 80 человек в кишлаке Дашт-и-Риот в уезде Хендж.

Арест Nbmlawyers.com

Мотивы арестов неясны, но в последние месяцы талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовывали людей в различных районах афганской провинции Панджшер по обвинению в связях с Фронтом сопротивления.

Источники сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пригласили людей на собрание в деревенской мечети, а затем всех арестовали и перевели в тюрьму Даштак. Уточняется, что радикалы забрали юношей и мужчин кишлака и посадили их в тюрьму. Они используют биометрическую информацию для выявления и ареста бывших государственных служащих.

Эти задержания не ограничиваются кишлаком Риот. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) задержали людей в нескольких других уездах, включая Анабу и Шотул. Источники сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подвергли мужчин пыткам и предупредили их семьи, чтобы они не сообщали СМИ о положении задержанных.

В последние месяцы талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали массовые аресты в провинции, чтобы подавить протесты и нейтрализовать нападения сил сопротивления.

Напомним, 12 мая представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что 250 бойцов «оппозиционных сил» сдались группировке. Однако местные источники в Панджшере опровергли заявление талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявив, что все эти люди были гражданскими лицами.