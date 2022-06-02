Владивосток, 2 июня, 2022, 09:20 — ИА Регнум. В Приморском крае прошли учения, в ходе которых наведённые беспилотниками штурмовики Су-25 «Грач» Восточного военного округа (ВВО) отработали проведение наземной разведки местности. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.

Минобороны России Су-25

Предварительный облёт указанной территории в горно-лесистой местности выполнили беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которым была поставлена задача по вскрытию замаскированных объектов условного противника. После получения от БПЛА предварительных данных в воздух было поднято звено штурмовиков, приступивших к прочёсыванию местности на высотах до 200 метров и скоростях не более 750 км/ч.

пресс-служба ВВО «После обнаружения и проведения распознавания найденных объектов «противника», их координаты оперативно были переданы на вышестоящий командный пункт для дальнейшего принятия решения на уничтожение».

Как сообщало ИА REGNUM, снайперы дислоцированной в Приморском крае общевойсковой армии Восточного военного округа начали осваивать уничтожение БПЛА условного противника стрельбой из укрытий.