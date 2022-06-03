Петропавловск-Камчатский, , 07:26 — REGNUM На Камчатке благодаря национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» турбизнес получит субсидии на создание мобильных приложений и электронных сервисов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Камчатка Алексей Иванов © ИА REGNUM

Читайте также: Четыре региона Дальнего Востока получат господдержку на развитие туризма

Нацпроект помогает поддержать общественные инициативы в сфере туризма и оказать помощь турфирмам в приобретении необходимого оборудования. На Камчатке появятся электронные путеводители по туристским маршрутам, мобильные приложения и аудиогиды.

«Эта мера поддержки связана с внедрением электронных форм в рамках развития туристического продукта — это создание разнообразных маркетплейсов, создание мобильных приложений и каких-либо иных электронных сервисов, которые позволят туристу, находясь в другой части России, во-первых, выбрать гостиницу, узнать о наличии свободных номеров, изучить маршруты и экскурсии и сделать выбор, а во вторых — уже находясь на территории продолжать пользоваться электронными сервисами, для того, чтобы комфортно себя чувствовать в незнакомом месте», — рассказала зампредседателя правительства Камчатки Юлия Морозова.

Также благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» будет благоустроена прилегающая территория отеля «Три лыжи», что позволит не только сделать туристическую инфраструктуру комфортнее, но и преобразит внешний вид Петропавловска-Камчатского.

«Таким образом мы стремимся повысить не только привлекательность своего турпродукта, но и заботимся о внешнем облике города. В дальнейшем мы предполагаем, что этот проект позволит создать полноценное общественное пространство напротив здания отеля. При мощении территории, прилегающей к отелю, проектом предполагается использование плитки из переработанного пластика и стекла, этим мы хотим привлечь внимание людей к остро стоящим экологическим проблемам. Государство предоставляет различные возможности для развития туристического бизнеса на Камчатке. Стоит отметить, что это субсидия, по которой любой предприниматель должен предоставить софинансирование. Таким образом, она является обоюдовыгодной для соискателя субсидии, также и для бюджета, из которого она выделяется», — прокомментировал отельер Максим Лавриненко.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ выделило регионам денежные средства на грантовую поддержку туристических проектов. Финансирование осуществляется в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».