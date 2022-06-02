Вашингтон, 2 июня, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Стремление США избежать прямого конфликта с Россией и проведение «наступательных» киберопераций в поддержку Украины друг другу не противоречат, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер журналистам.

luis gomes За компьютером

Глава американского киберкомандования Пол Накасоне ранее заявил, что его подчинённые участвуют в «наступательных, оборонительных и информационных» действиях в связи с конфликтом на Украине. В интервью Sky News он впервые подтвердил проведение таких операций.

У представителя Белого дома спросили, не противоречат ли слова Накасоне заявлениям президента Джо Байдена о том, что Вашингтон не собирается вступать в прямой конфликт с Россией.

«Мы не видим это таким образом», — ответила Жан-Пьер.

Накасоне не раскрыл подробности киберопераций, но подчеркнул их «абсолютную законность» и соответствие политике Пентагона.

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