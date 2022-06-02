Ульяновск, 2 июня, 2022, 09:15 — ИА Регнум. В Ульяновской области значительно сократилось количество пациентов, которые лечатся в ковидных стационарах. Это следует из данных, опубликованных по итогам работы штаба по развитию региона.

Александр Погожев ИА REGNUM Ингаляционная терапия

По данным властей на 1 июня, в области на амбулаторном лечении находились 289 пациентов с коронавирусом. Это вдвое меньше, чем было две недели назад (на 18 мая), когда на дому лечились 575 ковидных пациентов.

Количество больных COVID-19, которые лечатся в стационарах, сократилось за две недели на 35 пациентов, с 322-х до 287-ми человек.

Всего на 1 июня лечились от ковида 576 жителей Ульяновской области, что на 321 меньше, чем было по состоянию на 18 мая (897 ковидных пациентов).

Напомним, что с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно выявлено 202 983 случая заражения коронавирусом, выписаны 197 559 пациентов (97,33%), скончались 4696 ковидных больных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области развёрнуто 372 койки для пациентов с коронавирусом, 85 из них свободны. На фоне спада заболеваемости ковидом в регионе усилили профилактическую работу: диспансеризацию прошли почти 94 тыс. человек, из них 16 тыс. пациентов отправлены на второй этап медицинских осмотров.