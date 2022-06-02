Пермь, , 09:15 — REGNUM В центре Перми обнаружен клад. Серебряные монеты нашли археологи во время раскопок. Об этом в соцсети сообщила экс-депутат Заксобрания Пермского края, директор АНО «Союзэкспентиза — Пермь» Лилия Ширяева.

Клад монет

Археологические раскопки проводят на ул. М. Горького. Судя по опубликованным в соцести «В Контакте» фотографиям, удалось обнаружить клад времен НЭПа в СССР. Серебряные монеты датированы 1924 годом.

«Теперь я осознаю, насколько важны археологические раскопки в центре Перми! Даже не из-за кладов… А потому, что вскрываются целые пласты жизни наших предков, культура нашего города! Объясняются стародавние события. Подтверждаются исторические факты. А для архитектуры это — кладезь знаний! Вот раньше, выдавая разрешения на строительство в центральном планировочном районе города Перми, я, как и застройщики, полагала, что всё это — только лишняя трата времени… Но, мне кажется, в те годы и открытий таких ярких не было», — сказала Лилия Ширяева.