Лион, Франция, 2 июня, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Оружие, которое поставляют страны Запада Киеву, окажется в руках преступников. Об этом заявил генерал Интерпола Юрген Шток.

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По его словам, значительная часть оружия, которое получает Украина, «без сомнений», попадёт в руки организованной преступности. В первую очередь это касается стрелкового оружия.

Также поставки спровоцируют рост незаконного оборота оружия, отметил Шток.