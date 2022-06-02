2 июня 2022 | Время чтения 7 мин

Санкционная политика стран Запада подталкивает регионы России к поиску новых путей привлечения инвестиций и создания импортозамещающих производств. И в прежние годы важным направлением работы губернаторского корпуса были крупные экономические форумы, а сейчас их значение возросло ещё больше. Как субъекты России стараются сохранить международные экономические связи?

Арсен Шаяхметов, , 10:10 — REGNUM Санкционная политика стран Запада подталкивает регионы России к поиску новых путей привлечения инвестиций и создания импортозамещающих производств. И в прежние годы важным направлением работы губернаторского корпуса были крупные экономические форумы, а сейчас их значение возросло ещё больше. Участие в форумах позволяет презентовать то лучшее, чем может «похвастаться» экономика субъекта. Однако с ростом отчуждённости России и Запада количество иностранных участников таких мероприятий будет сокращаться. Эксперты ожидают, что произойдет окончательная переориентация на рынки стран Азии и государств постсоветского пространства. Процесс этот коснётся и российских регионов.

ПМЭФ Дарья Драй © ИА REGNUM

ПМЭФ-2022 — витрина российских регионов

Наиболее статусным и известным из российских экономических форумов принято считать Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ежегодно проходящий в начале лета. В этом году форум состоится 15−18 июня и будет посвящён вопросам глобальной и российской экономики, социальным вопросам и развитию технологий. На данный момент своё участие подтвердили чиновники и бизнесмены более чем из 90 стран. Ожидается и участие российских компаний из 65 различных отраслей экономики.

Готовятся к форуму и российские субъекты. Так, правительство Санкт-Петербурга планирует на нынешнем форуме подписать более 40 соглашений на сумму, превышающую 200 млрд рублей. С целью наилучшей презентации города власти уже заказали экспозицию на сумму 63,3 млн рублей, которая должна презентовать возможности Северной столицы в различных областях экономики.

Амбициозные планы связывает с ПМЭФ-2022 руководство Башкирии. Республика покажет на форуме проект научно-образовательного центра мирового уровня, который должен способствовать появлению в регионе мощного вузовского и исследовательского кластера. Другой инициативой правительства Башкирии станет создание на площадке форума ресторана национальной башкирской кухни. Считается, что это будет способствовать продвижению гастрономических брендов региона.

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Нижегородская область представит на ПМЭФ-2022 проекты в сфере науки, привлечения инвестиций, культуры и туризма. В правительстве области подчёркивают, что основной акцент будет сделан именно на презентации инвестиционных возможностей региона. Посетители нижегородского стенда смогут ознакомиться с проектами ИТ-кампуса, научно-технологического центра «Квантовая долина», а также с возможностями особой экономической зоны «Кулибин» в Дзержинске.

Эксперты отмечают, что ПМЭФ всегда играл важную роль в самопрезентации российских субъектов. Так, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов отмечает, что данная площадка является «витриной для регионов и их инвестиционных проектов».

Артем Кирьянов «Мой опыт участия в ПМЭФ свидетельствует о том, что эта площадка традиционно является витриной для регионов и их инвестиционных проектов. ПМЭФ всегда демонстрировал не только подписание контрактов с регионами, которые, безусловно, прорабатывались в течение всего года, но и привлекательность регионов в тех или иных сферах развития. Полагаю, что и в этом году высокая экономическая активность будет присутствовать, несмотря на санкционное давление».

Однако, по мнению главы Центра урегулирования социальных конфликтов Олега Иванова, общая сумма подписанных соглашений на ПМЭФ-2022 может быть значительно ниже по сравнению с прошлым годом, хотя всё равно составит сотни миллиардов рублей.

Олег Иванов «Помимо последствий пандемии, которые продолжают оказывать влияние на мировую экономику, российские регионы столкнулись с ростом инфляции, разрушением логистических цепочек, беспрецедентным санкционным давлением. В этих условиях, конечно, привлекать инвесторов стало гораздо сложнее. Однако регионы к форуму, безусловно, готовятся, это очень важное для них мероприятие. Активность регионов в этом году ниже, чем в прошлом, однако это обусловлено попыткой ряда западных стран уничтожить российскую экономику».

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Экономист Сергей Храпач констатирует, что ПМЭФ задумывался как инструмент интеграции бизнеса в международном масштабе, площадка для решения проблемных вопросов крупного бизнеса, организации взаимодействия с федеральными и региональными органами власти России.

Сергей Храпач «С учетом того, что ЕС и США проводят активную санкционную политику по отношению к России, то вектор форума, судя по заявленной повестке, будет направлен на сотрудничество со странами ШОС, БРИКС, Египтом. Принимая во внимание формат ПМЭФ, обычных его участников в лице представителей крупного бизнеса, обозначенную повестку, региональные власти должны проявлять к нему интерес, так как реализация бизнес-проектов в контексте обсуждаемых тем в большой степени влияет на них, так как ведется на территории субъектов РФ. С большой долей вероятности следует ожидать реализацию взаимодействия региональных властей и крупного бизнеса в форме соглашений и контрактов».

Нужны ли сегодня региональные форумы?

Помимо ПМЭФ, российские регионы пытаются выстраивать связи с представителями иностранного бизнеса и в ходе других мероприятий. С этой целью предпринимаются шаги по проведению собственных форумов, которые также могут привлечь внимание какой-то части российского и иностранного бизнеса.

Так, в Казани уже в 13-й раз был проведён крупный форум «Россия — Исламский мир». В этом году он состоялся 19−21 мая. В форуме приняли участие более 5 тыс. делегатов из 63 стран и 52 регионов России, что позволяет организатором позиционировать его как крупнейший форум, направленный на взаимодействие России и исламского мира. В этом году основное внимание было уделено исламским финансам и партнерскому банкингу, индустрии халяль, молодежной дипломатии, развитию экспорта, предпринимательству и инвестициям.

Одним из заметных событий может стать проходящий в эти дни в башкирском городе Сибае Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2022». Это уже четвёртый по счёту подобный форум, который проводится правительством Башкирии совместно с Агентством стратегических инициатив. Участие в форуме принимают около 1,5 тыс. гостей из России, дальнего и ближнего зарубежья, включая Белоруссию, Казахстан, Узбекистан, Турцию и другие страны. В ходе профильных секций и пленарного заседания участники обсудят актуальные вопросы привлечения инвестиций, повышения экспортной активности, развития моногородов, внутреннего туризма, цифровизации городской среды и экологии. В этом отношении «Зауралье-2022» является своего рода прологом к ПМЭФ.

Значимым мероприятием в экономической жизни является и проходящий в Крыму Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ). Однако пандемия коронавирусной инфекции и обострение ситуации на Украине привели к тому, что организаторы пока вынуждены переносить мероприятие. ЯМЭФ проводится в Крыму с 2015 года, традиционно в апреле месяце. Последний раз форум прошёл в 2019 году, и тогда в нём приняли участие более 4,5 тыс. человек, включая 807 иностранных делегатов, подписано 102 соглашения на общую сумму 215 млрд рублей. Организаторы надеются, что в этом году форум всё же состоится, но в более поздние сроки.

Ялтинский международный экономический форум Rk.gov.ru

Между тем эксперты расходятся во мнении относительно перспектив таких региональных форумов. Так, Олег Иванов считает, что подобные форумы служат ровно тем же целям, что и ПМЭФ, — развивать экономику страны и регионов.

«Поэтому такие мероприятия необходимо поддерживать, они всегда будут актуальными. Что касается нестабильной международной ситуации, то, насколько я знаю, пока по этой причине был перенесен (не отменен) лишь Ялтинский экономический форум. Будем надеяться, что он состоится в конце года и привлечет в наши регионы новых крупных инвесторов», — отмечает эксперт.

Артем Кирьянов также считает, что практика экономических форумов регионов заслуживает серьезного внимания: «Представление регионального инвестиционного потенциала, продукции регионов как никогда важно в период перестройки логистических цепочек, поиска партнеров для достижения импортонезависимости России».

А вот Сергей Храпач настроен более скептически: «Региональные форумы (Восточный, Ялтинский экономические форумы и т.д.) несколько локальны по повесткам обсуждаемых вопросов и числу участников, конкурировать с ПМЭФ им крайне затруднительно, да и не нужно. Весь спектр вопросов на ПМЭФ покрывает проблемы, которые ранее обсуждались на региональных площадках. Кроме того, с учетом СВО, проведение Ялтинского международного экономического форума пока под вопросом. Думается, что в действующих политических и экономических условиях проведение региональных форумов со схожей повесткой несвоевременно».

В целом проведение крупных форумов могут позволить себе либо экономически устойчивые субъекты, как Башкирия или Татария, либо регионы с особым политическим статусом, подобно Крыму. Несмотря на то, что такие форумы не могут сравниться с ПМЭФ ни по числу участников, ни по объёму привлеченных инвестиций, они всё же играют важную роль для субъектов, занимая каждый определённую нишу.