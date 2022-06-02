Арсен Шаяхметов, 2 июня 2022, 10:10 — REGNUM Санкционная политика стран Запада подталкивает регионы России к поиску новых путей привлечения инвестиций и создания импортозамещающих производств. И в прежние годы важным направлением работы губернаторского корпуса были крупные экономические форумы, а сейчас их значение возросло ещё больше. Участие в форумах позволяет презентовать то лучшее, чем может «похвастаться» экономика субъекта. Однако с ростом отчуждённости России и Запада количество иностранных участников таких мероприятий будет сокращаться. Эксперты ожидают, что произойдет окончательная переориентация на рынки стран Азии и государств постсоветского пространства. Процесс этот коснётся и российских регионов.
ПМЭФ-2022 — витрина российских регионов
Наиболее статусным и известным из российских экономических форумов принято считать Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ежегодно проходящий в начале лета. В этом году форум состоится 15−18 июня и будет посвящён вопросам глобальной и российской экономики, социальным вопросам и развитию технологий. На данный момент своё участие подтвердили чиновники и бизнесмены более чем из 90 стран. Ожидается и участие российских компаний из 65 различных отраслей экономики.
Готовятся к форуму и российские субъекты. Так, правительство Санкт-Петербурга планирует на нынешнем форуме подписать более 40 соглашений на сумму, превышающую 200 млрд рублей. С целью наилучшей презентации города власти уже заказали экспозицию на сумму 63,3 млн рублей, которая должна презентовать возможности Северной столицы в различных областях экономики.
Амбициозные планы связывает с ПМЭФ-2022 руководство Башкирии. Республика покажет на форуме проект научно-образовательного центра мирового уровня, который должен способствовать появлению в регионе мощного вузовского и исследовательского кластера. Другой инициативой правительства Башкирии станет создание на площадке форума ресторана национальной башкирской кухни. Считается, что это будет способствовать продвижению гастрономических брендов региона.
Нижегородская область представит на ПМЭФ-2022 проекты в сфере науки, привлечения инвестиций, культуры и туризма. В правительстве области подчёркивают, что основной акцент будет сделан именно на презентации инвестиционных возможностей региона. Посетители нижегородского стенда смогут ознакомиться с проектами ИТ-кампуса, научно-технологического центра «Квантовая долина», а также с возможностями особой экономической зоны «Кулибин» в Дзержинске.
Эксперты отмечают, что ПМЭФ всегда играл важную роль в самопрезентации российских субъектов. Так, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов отмечает, что данная площадка является «витриной для регионов и их инвестиционных проектов».
Однако, по мнению главы Центра урегулирования социальных конфликтов Олега Иванова, общая сумма подписанных соглашений на ПМЭФ-2022 может быть значительно ниже по сравнению с прошлым годом, хотя всё равно составит сотни миллиардов рублей.
Экономист Сергей Храпач констатирует, что ПМЭФ задумывался как инструмент интеграции бизнеса в международном масштабе, площадка для решения проблемных вопросов крупного бизнеса, организации взаимодействия с федеральными и региональными органами власти России.
Нужны ли сегодня региональные форумы?
Помимо ПМЭФ, российские регионы пытаются выстраивать связи с представителями иностранного бизнеса и в ходе других мероприятий. С этой целью предпринимаются шаги по проведению собственных форумов, которые также могут привлечь внимание какой-то части российского и иностранного бизнеса.
Так, в Казани уже в 13-й раз был проведён крупный форум «Россия — Исламский мир». В этом году он состоялся 19−21 мая. В форуме приняли участие более 5 тыс. делегатов из 63 стран и 52 регионов России, что позволяет организатором позиционировать его как крупнейший форум, направленный на взаимодействие России и исламского мира. В этом году основное внимание было уделено исламским финансам и партнерскому банкингу, индустрии халяль, молодежной дипломатии, развитию экспорта, предпринимательству и инвестициям.
Одним из заметных событий может стать проходящий в эти дни в башкирском городе Сибае Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2022». Это уже четвёртый по счёту подобный форум, который проводится правительством Башкирии совместно с Агентством стратегических инициатив. Участие в форуме принимают около 1,5 тыс. гостей из России, дальнего и ближнего зарубежья, включая Белоруссию, Казахстан, Узбекистан, Турцию и другие страны. В ходе профильных секций и пленарного заседания участники обсудят актуальные вопросы привлечения инвестиций, повышения экспортной активности, развития моногородов, внутреннего туризма, цифровизации городской среды и экологии. В этом отношении «Зауралье-2022» является своего рода прологом к ПМЭФ.
Значимым мероприятием в экономической жизни является и проходящий в Крыму Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ). Однако пандемия коронавирусной инфекции и обострение ситуации на Украине привели к тому, что организаторы пока вынуждены переносить мероприятие. ЯМЭФ проводится в Крыму с 2015 года, традиционно в апреле месяце. Последний раз форум прошёл в 2019 году, и тогда в нём приняли участие более 4,5 тыс. человек, включая 807 иностранных делегатов, подписано 102 соглашения на общую сумму 215 млрд рублей. Организаторы надеются, что в этом году форум всё же состоится, но в более поздние сроки.
Между тем эксперты расходятся во мнении относительно перспектив таких региональных форумов. Так, Олег Иванов считает, что подобные форумы служат ровно тем же целям, что и ПМЭФ, — развивать экономику страны и регионов.
«Поэтому такие мероприятия необходимо поддерживать, они всегда будут актуальными. Что касается нестабильной международной ситуации, то, насколько я знаю, пока по этой причине был перенесен (не отменен) лишь Ялтинский экономический форум. Будем надеяться, что он состоится в конце года и привлечет в наши регионы новых крупных инвесторов», — отмечает эксперт.
Артем Кирьянов также считает, что практика экономических форумов регионов заслуживает серьезного внимания: «Представление регионального инвестиционного потенциала, продукции регионов как никогда важно в период перестройки логистических цепочек, поиска партнеров для достижения импортонезависимости России».
А вот Сергей Храпач настроен более скептически: «Региональные форумы (Восточный, Ялтинский экономические форумы и т.д.) несколько локальны по повесткам обсуждаемых вопросов и числу участников, конкурировать с ПМЭФ им крайне затруднительно, да и не нужно. Весь спектр вопросов на ПМЭФ покрывает проблемы, которые ранее обсуждались на региональных площадках. Кроме того, с учетом СВО, проведение Ялтинского международного экономического форума пока под вопросом. Думается, что в действующих политических и экономических условиях проведение региональных форумов со схожей повесткой несвоевременно».
В целом проведение крупных форумов могут позволить себе либо экономически устойчивые субъекты, как Башкирия или Татария, либо регионы с особым политическим статусом, подобно Крыму. Несмотря на то, что такие форумы не могут сравниться с ПМЭФ ни по числу участников, ни по объёму привлеченных инвестиций, они всё же играют важную роль для субъектов, занимая каждый определённую нишу.