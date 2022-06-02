Вашингтон, 2 июня, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Джо Байден на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом 2 июня обсудит подготовку к саммиту альянса, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Завтра (2 июня) президент присоединится ко встрече с генеральным секретарем НАТО Столтенбергом и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном в Белом доме», — сказала она на брифинге.

Она добавила, что в рамках беседы будет обсуждаться подготовка к саммиту НАТО в Мадриде и «сила трансатлантического альянса».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель США при альянсе Джулианн Смит на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group) заявила, что в новой стратегической концепции Североатлантического альянса, которая должна быть принята на саммите НАТО в июне, Россия будет названа главной угрозой.

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