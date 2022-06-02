Вашингтон, , 09:12 — REGNUM В администрации президента США Джо Байдена разделились мнения по новому пакету антироссийских санкций. Об этом 1 июня сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По данным последних, одна из групп, в которую входят сотрудники Госдепа и Белого дома, высказывается за ужесточение антироссийских санкций. При этом вторая группа, среди которой представители американского минфина, высказывает опасения в том, что новые санкции против России негативным образом отразятся на цепочку поставок на глобальном рынке, инфляцию и цены на нефть.

Также указывается, что часть представителей второй группы беспокоится на тему того, что позиции американской Демпартии в преддверии промежуточных выборов могут пошатнуться из-за роста цен на бензин в США. В то же время, они выступают за установление потолка цен на нефть, что якобы должно ограничить доходы РФ от продажи нефти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что новый рекордный показатель месячного дохода от продажи нефти установил в мае 2022 года Ирак ($11,4 млрд), побив предыдущий рекорд, который был установлен в марте.