Екатеринбург, 2 июня, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Особый противопожарный режим отменён на Среднем Урале. Соответствующее решение принял свердловский губернатор Евгений Куйвашев на заседании областного правительства, сообщили журналистам в региональном департаменте информполитики.

Пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана» Лесной пожар

По словам Куйвашева, ситуация с пожарами в области нормализовалась благодаря прошедшим дождям. При этом губернатор подчеркнул, что отмена особого режима не предполагает отказ от повышенного внимания к пожарной безопасности и бережного отношения к природе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, особый противопожарный режим был введён в Свердловской области 30 апреля. Он предполагал запрет на использование открытого огня, сжигание мусора и проведение пожароопасных работ.