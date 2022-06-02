Йошкар-Ола, , 09:10 — REGNUM На территории Марий Эл в летний период запланирована деятельность 191 организации отдых и оздоровления детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Детский лагерь (сс) BiMeRtY

Планируется, что летом в детских лагерях отдохнут 21 952 юных жителя республики.

Из общего количества лагерей 14 — стационарные загородные, 173– лагеря дневного и круглосуточного пребывания на базе образовательных организаций, четыре — палаточные. Также при санаторном отделении «Волжской центральной городской больницы» будет работать санаторий, где смогут поправить здоровье 120 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл планируется учредить почётный знак за достойное воспитание детей. Соответствующее поручение дал правительству республики и профильным министерствам врио главы региона Юрий Зайцев.

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