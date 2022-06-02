Канберра, , 09:13 — REGNUM Несмотря на свое поражение на федеральных выборах почти две недели назад, бывший премьер-министр Австралии Скотт Моррисон до сих пор не покинул Киррибилли Хаус, расположенную в Сиднее официальную резиденцию главы федерального правительства. Об этом 2 июня сообщил новостной портал News.com.au.

Бывший премьер-министр Австралии Скотт Моррисон © The White House

Официальная причина, по которой Моррисон до сих пор не съехал, заключается в том, что он занимается ремонтом своего родного дома в Шире. Там он намерен жить со своей семьей после того, как съедет из официальной резиденции.

«Он находится в процессе переезда … Есть две недели на то, чтобы съехать … Это простой протокол. Так что никакой задержки нет», — объяснили в пресс-службе Моррисона.

В то же время журналисты отмечают, что Моррисон уже съехал из Ложи, основной официальной резиденции премьер-министра Австралии, расположенной в Канберре. Сейчас там проживает нынешний глава правительства Энтони Альбаниз.

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