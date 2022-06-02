Вашингтон, 2 июня, 2022, 09:11 — ИА Регнум. В начале марта 2022 года США и их союзники обрушили на Россию вал санкций, но стране удается игнорировать нанесенный ущерб, пока ее казна переполняется доходами от сырьевых товаров, сообщает 1 июня Bloomberg.

Admobninsk.ru Флаг России

Даже если некоторые страны прекратят или свернут закупки энергоносителей, доходы России от продажи нефти и газа составят около 285 млрд долларов в 2022 году, согласно оценкам Bloomberg Economics, основанным на прогнозах министерства экономики. Это превысит показатель 2021 года более чем на одну пятую. Если добавить сюда другие сырьевые товары, то доходы с лихвой компенсирует 300 миллиардов долларов в золотовалютных резервах, замороженных в рамках санкций.

Только доходы от экспорта нефти, по данным Международного энергетического агентства, выросли на 50% по сравнению с прошлым годом. По оценкам московской компании SberCIB Investment Research, в первом квартале крупнейшие российские производители получили самую высокую совокупную прибыль почти за десятилетие. Продолжается и экспорт пшеницы, поскольку санкции против российского сельского хозяйства даже не обсуждаются, так как мир нуждается в зерне.

Положительное торговое сальдо за первые четыре месяца года выросло более чем в три раза и достигло почти 96 млрд долларов. Это самый высокий показатель как минимум с 1994 года.

России также удалось поддержать рубль, который стал самой успешной валютой в мире по отношению к доллару в 2022 году.

Индийские нефтеперерабатывающие компании закупили более 40 миллионов баррелей российской нефти в период между началом спецоперации на Украине в конце февраля и началом мая. Это на 20% больше, чем за весь 2021 год, согласно расчетам Bloomberg.

Китай также укрепляет свои энергетические связи с этой страной. Он увеличил импорт, а также ведет переговоры о пополнении своих стратегических запасов сырой нефтью из России.

Аналогичная история с металлургическими предприятиями и коксующимся углем. По данным таможенного управления, импорт из России в апреле более чем вдвое превысил прошлогодний уровень.

Около 40% потребностей ЕС в газе удовлетворяются за счет России, и это будет самым сложным звеном, которое предстоит разорвать союзу. В феврале и марте поставки в Европу даже увеличились, поскольку спецоперация вызвала скачок цен в европейских газовых центрах, сделав закупки у российского Газпрома дешевле для большинства клиентов с долгосрочными контрактами.