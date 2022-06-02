Канберра, , 09:11 — REGNUM Нехватка газа в Австралии означает, что цены на энергоноситель вырастут. Однако резкий скачек цен на голубое топливо не принесет существенных неприятностей австралийским домохозяйствам. Об этом в интервью телеканалу Nine News заявил министр энергетики страны Крис Боуэн.

«К счастью, около 80% газовых контрактов заключаются на более длительный срок … В этой связи это пока не влияет на розничные цены … Могло быть намного хуже», — объяснил профильный министр.

В то же время Боуэн признал, что крупные игроки, покупающие газ на оптовом рынке, пострадают гораздо сильнее.

«Но все больше возобновляемых источников энергии оказывает понижательное давление на цены», — отметил Боуэн.

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