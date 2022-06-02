Канберра, , 09:10 — REGNUM 2 июня министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг отправилась на Самоа, чтобы провести переговоры с руководством островного государства по укреплению двухсторонних отношений. В ходе своей поездки она заявила, что в действиях по борьбе с изменением климата, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе, Австралия «глубоко привержена» данной работе вместе со своими тихоокеанскими партнерами, передает телеканал Nine News.

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг penrithsustainabilityunit

На совместной пресс-конференции с премьер-министром Самоа Фиаме Наоми Матаафа министр Вонг заявила, что новое правительство Австралии во главе с премьер-министром страны Энтони Альбанизом разделяет опасения руководства Самоа по поводу катастрофических последствий поднятия уровня мирового океана для многих островных тихоокеанских государств.

«Мы хотим вкладывать больше энергии и ресурсов в Тихий океан», — пообещала Вонг.

В свою очередь премьер-министр Самоа Матаафа отметила, что ее кабинет министров построит более конструктивные отношения с новым правительством лейбористов в Австралии, поскольку обе страны понимают важность климатических усилий.