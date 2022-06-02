Владивосток, 2 июня, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Снайперы дислоцированной в Приморском крае общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) начали осваивать уничтожение БПЛА условного противника стрельбой из укрытий. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.

Андрей Русов Беспилотник «Орлан-10»

Отрабатывать «охоту» на вражеские беспилотники снайперы начали в рамках нового периода обучения, на одном из полигонов региона, совместно с расчётами многофункциональных БПЛА «Орлан-10».

По замыслу учений, радиолокационные станции обнаружили БПЛА условного противника, которые вели разведывательную деятельность.

пресс-служба ВВО «Информация о них поступила на пульт дежурного, затем снайперы оперативно выдвинулись на заранее подготовленные огневые позиции. Наблюдение за целями было затруднено наличием повышенной облачности над полигоном, благодаря которой БПЛА сливаются с окружающей средой и становятся едва заметными».

Стрельба по беспилотникам велась на дальности до 1,5 км.

Как сообщало ИА REGNUM, в девяти регионах Поволжья прошли комплексные тренировки соединений и воинских частей Центрального военного округа (ЦВО) по противодействию терроризму.