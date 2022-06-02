Петропавловск-Камчатский, 2 июня, 2022, 09:04 — ИА Регнум. На Камчатке на особо охраняемой природной территории Кроноцкого заповедника 2 июня возникло возгорание сухой растительности. К месту пожара на вертолёте выдвинулись специалисты МЧС, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в заповеднике.

40.mchs.gov.ru Пал сухой травы вызвал пожар в лесу

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Порядка 2 га охвачено огнём в районе косы Кроноцкого лимана между его побережьем и правым берегом реки Кроноцкая. Пожар тушат три госинспектора с применением двух плавсредств и квадроцикла. Из-за сильного ветра есть угроза, что огонь перекинется на тундру.

«В настоящее время готовится к отправке борт с группой лесопожарного формирования Кроноцкого заповедника в количестве семи человек с противопожарным оборудованием. Также на место происшествия вылетает специалист пожарного надзора МЧС России по Камчатскому краю», — рассказал первый заместитель директора ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» Владимир Халманов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке с 30 мая по 1 июня пожарные потушили 21 пал сухой растительности на общей площади более 8 га.