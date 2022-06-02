Тбилиси, , 09:03 — REGNUM Крупнейшая в Грузии оппозиционная партия «Единое национальное движение» (ЕНД) утратила былую активность и придерживается ошибочной стратегии. С таким заявлением выступила на телеканале «Палитраньюз» депутат парламента республики от ЕНД Нона Мамулашвили.

Ника Мелия среди протестующих на Руставели (с) facebook.com/Nika.Melia5

«Нам всем не хватает последовательности. Думаю, нужно намного больше «новой крови» и нового мышления, так как процессы больше не идут и есть стагнация. Новые люди очень важны», — сказала она.

Мамулашвили заявила, что партия часть меняет стратегию, вместо смены тактики. Также, по мнению депутата, ЕНД недостаточно убедительно отстаивает интересы своего основателя, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося в заключении.

Представительница «Нацдвижения» также заявила, что неплохо было бы заменить председателя ЕНД Нику Мелию. На вопрос ведущего, как она к нему относится, Мамулашвили сообщила, что «пожелала более активного председателя партии».

Стоит отметить, что в грузинских СМИ несколько месяцев обсуждается возможное противостояние между Мелией и Саакашвили. В феврале председатель заявил своим сторонникам, что он был против возвращения в Грузию экс-президента. Это было снято на видеокамеру и попало в СМИ. Мелия не стал отказываться от своих слов или говорить, что его не так поняли.