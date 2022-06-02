Уфа, , 09:11 — REGNUM Около 1,5 тысяч гостей примут участие в IV Всероссийском инвестиционном сабантуе «Зауралье-2022», который будет проходить с 2 по 4 июня в башкирском городе Сибай. Об этом сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Башкирский сабантуй Glavarb.ru

Сообщается, что в мероприятии примут участие гости из России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Турции и других стран.

Отмечается, что в течение двух дней участников ждет насыщенная деловая и культурная программы. 4 июня состоится «Сабантуй» в Баймакском районе, гости примут участие в народном празднике и получат возможность погрузиться в мир культуры и этноса Башкирии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на этом мероприятии представят инвестиционные проекты и предприятия региона.