Уфа, 2 июня, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Около 1,5 тысяч гостей примут участие в IV Всероссийском инвестиционном сабантуе «Зауралье-2022», который будет проходить с 2 по 4 июня в башкирском городе Сибай. Об этом сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Glavarb.ru Башкирский сабантуй

Сообщается, что в мероприятии примут участие гости из России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Турции и других стран.

Отмечается, что в течение двух дней участников ждет насыщенная деловая и культурная программы. 4 июня состоится «Сабантуй» в Баймакском районе, гости примут участие в народном празднике и получат возможность погрузиться в мир культуры и этноса Башкирии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на этом мероприятии представят инвестиционные проекты и предприятия региона.