Канберра, , 09:07 — REGNUM Двадцать три года назад жители Австралии отвергли предложение о том, чтобы страна стала республикой во главе с президентом, назначаемым парламентом. Однако планы руководства страны по разрыву с британской монархией никуда не делись. Об этом 2 июня сообщил новостной портал News.com. au.

Королева Великобритании Елизавета II Foreign and Commonwealth Office

Мэтт Тистлтуэйт, недавно назначенный помощник министра по делам республики, заявил в интервью радиостанции ABC, что «отсутствие единства» среди сторонников республики по поводу наилучшего способа назначить главу государства было «фатальным для успеха кампании».

По его словам, соответствующие уроки из референдума были извлечены.

«Я это прекрасно понимаю. И я хочу избежать повторения этого в будущем», — сказал Тистлтуэйт.